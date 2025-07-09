Місці катастрофи рейсу MH17 біля села Грабове, 17 липня 2014 року

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Росію винною у збитті рейсу MH17 над Донецькою областю та у справах про порушення прав людини під час війни проти України, починаючи з 2014 року. Про це повідомили телеканал Euronews та видання «Європейська правда» 9 липня.

Як йдеться, судді ЄСПЛ у Страсбурзі винесли рішення у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти РФ. Загалом йдеться про чотири міждержавні скарги:

Україна проти Росії (№ 8019/16) – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;

Україна проти Росії (№ 43800/14) – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;

Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) – обставини та наслідки збиття рейсу MH17;

Україна проти Росії (№ 11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

У Міністерстві юстиції України повідомили, що Велика Палата Європейського суду з прав людини задовольнила майже всі скарги українського уряду, подані проти РФ у міждержавній справі «Україна та Нідерланди проти Росії».

«Це рішення ЄСПЛ має безпрецедентний характер і вже може вважатися одним з найвагоміших у практиці міждержавних справ. Суд не лише підтвердив системні та масові порушення прав людини, вчинені РФ з 2014 року на окупованих територіях України та під час повномасштабної агресії, а й окреслив ширший правовий контекст», – прокоментував Мін’юст.

Нагадаємо, у березні 2022 року Росію виключили зі членів-країн Ради Європи через розгорнуту нею повномасштабну війну в Україні. Попри це, ЄСПЛ, юрисдикція якого поширюється на всі держави-​​члени Ради Європи, одностайно визнав, що може розглядати справи проти Росії, порушені ще до її виключення.

Як писав ZAXID.NET, у травні 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) визнала, що Росія несе відповідальність за збиття пасажирського рейсу MH17 в липні 2014 року.

Boeing-777, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який був привезений на окупований Донбас з Росії й належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ, дислокованій у Курській області. У катастрофі загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу, в тому числі 196 громадян Нідерландів.

Влада РФ заперечувала причетність своїх військових до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське.

17 листопада 2022 року суд Гааги визнав громадян РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка винними у збитті літака MH17 та вбивстві 298 його пасажирів. Ще одного підозрюваного – Олега Пулатова, виправдали.