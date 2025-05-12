Уламки Boeing 777 Малайзійських авіаліній рейсу MH17, який збили росіяни поблизу Донецька, 17 липня 2014 року

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) визнала, що Росія несе відповідальність за збиття пасажирського рейсу MH17 в липні 2014 року. Росія повинна буде відшкодувати завдані збитки, повідомив уряд Нідерландів 12 травня.

У відомстві пояснили, що Російська Федерація порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, коли незаконно застосувала своє озброєння проти пасажирського літака.

ICAO підтвердила правоту Нідерландів та Австралії, які ще у 2022 році порушили справу проти Росії за збитий рейс MH17.

Заплановано, що найближчими тижнями Рада ICAO вирішить, яким чином Росія відшкодовуватиме завдані битки. Нідерланди та Австралія вже звернулись до ICAO з клопотанням зобов’язати Росію вступити в переговори з ними з цього питання і контролювати цей процес.

«Я вітаю рішення Ради ICAO, насамперед для родичів жертв рейсу MH17. Це рішення не може забрати їхнє горе і страждання, але воно є важливим кроком на шляху до правди, справедливості та забезпечення підзвітності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів. Окрім того, це рішення є чітким сигналом для міжнародної спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків», – заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

Катастрофа рейсу MH17

17 липня 2014 року у небі над Донбасом російські військові збили цивільний літак рейсу MH17 із 298 людьми на борту. Серед загиблих – 196 громадян Нідерландів.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак збили з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який був привезений на окупований Донбас з Росії й належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ, дислокованій у Курській області.

Влада РФ заперечувала причетність своїх військових до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське.

17 листопада 2022 року суд Гааги визнав громадян РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка винними у збитті літака MH17 та вбивстві 298 його пасажирів. Ще одного підозрюваного – Олега Пулатова, виправдали.

У березні 2024 року Нідерланди заявили, що планують подати позов проти Росії щодо компенсації 166 млн євро. Ці гроші Нідерланди витратили на ліквідацію наслідків збиття Росією літака рейсу MH17.

Улітку 2024 року Росія заявила про одностороннє припинення участі у спорі в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO). Росіяни заявили, що їх не допустили до розслідування катастрофи MH17, а висновки міжнародного розслідування вони вважають «псевдорезультатами».