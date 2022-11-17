Російські бойовики на уламках збитого літака рейсу MH17

У четвер, 17 листопада, Окружний суд Гааги підтвердив, що Росія контролювала сили сепаратистів з так званої «Донецької народної республіки» («ДНР») на сході України під час збиття літака рейсу МН17. Про це сказав головуючий суддя Хендрік Штеенхейс із засідання, на якому мають ухвалити вирок у справі про збиття літака.

За його словами, саме російські військові контролювали ту ділянку Донеччини, де було збито рейс МН17

«З половини травня 2014 року Росія здійснювала так званий загальний контроль над «Донецькою народною республікою», – сказав він.

Також суд підтвердив, що в літак влучила ракета російського виробництва.

«Суд вважає, що MH17 був збитий в результаті обстрілу ракети БУК з поля ферми поблизу Первомайська, у результаті чого загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу», – заявив суддя, таким чином погоджуючись із висновками слідства.

Остаточний вердикт у справі очікується сьогодні.

Як інформував ZAXID.NET, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом.

Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське. Нідерланди ведуть міжнародне розслідування авіакатастрофи MH17 17 липня 2014 року. Близько двох третин із 298 загиблих були громадянами Нідерландів.