У п'ятницю, 10 червня, в Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про катастрофу MH17 на Донбасі. Про це повідомляє Спільна слідча група у цій справі. Слідчі зазначили, що офіційного вироку суду слід чекати вже наприкінці року.

«Сьогодні був останній день судового розгляду по MH17. Вирок має бути винесено в листопаді або грудні 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Серед підозрюваних у справі фігурують російський військовий Олег Пулатов, полковник ГРУ Сергій Дубинський, полковник ФСБ Ігор Гіркін та український бойовик Леонід Харченко. За даними звинувачення, вони є відповідальними за таємне застосування ракетної установки «Бук». Ніхто із обвинувачених на сьогодні не затриманий. Вони проживають у Росії, яка заперечує свою причетність до катастрофи та не видає своїх громадян.

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал бойових дій на Донбасі. У небі над Донецькою областю було збито літак Malaysia Airlines, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія). В результаті загинули всі 283 пасажири та 15 членів екіпажу.