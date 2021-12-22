Прокуратура Нідерландів закликала суд призначити компенсації у розмірі від 30 до 40 тис. євро родичам жертв збитого цивільного лайнера Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» (рейс MH17) у небі над Донбасом у 2014 році. Суми пропонованих компенсацій озвучила генеральна прокурорка Біргіт ван Руссел під час виступу з обвинувальним висновком у судовому процесі.

«Чоловіку (дружині), офіційно зареєстрованому партнеру загиблого та близькому партнеру, який жив разом [із загиблим], дітям, батькам, опікунам сума компенсації має становити 40 тисяч євро», – сказала ван Руссел у вівторок, 21 грудня, пише DW.

Другій категорії, до якої належать діти та батьки, які не проживали разом із загиблими, на думку обвинувачення, має бути виплачено по 35 тис. євро. До третьої категорії належать брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки та тітки, племінники та племінниці, вони мають отримати по 30 тис. євро.

«Ця сума застосовується до кожного, хто втратив близьку людину. У разі, якщо рідні втратили кількох близьких, може бути дозволено множення цієї суми [на кількість загиблих]», – додала генпрокурорка Нідерландів, яку цитує «Интерфакс».

Літак компанії «Малайзійські авіалінії», який здійснював рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий у небі над непідконтрольною українській владі частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. На переконання прокуратури, постріл було здійснено із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який у день трагедії було доставлено з Росії до району, який контролювали сепаратисти із самопроголошеної «ДНР». На думку сторони обвинувачення, «Буком» мали атакувати український військовий літак, втім, це не скасовує факту злочину.

20 грудня 2021 року в Нідерландах розпочався новий етап судового процесу у цій справі. У судовому комплексі поблизу амстердамського летовища «Схіпгол» група прокурорів, які ведуть цю справу, почала представляти свій висновок про винуватість чотирьох підсудних. Це троє громадян Росії:

колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков);

генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько «Хмурий»);

полковник Олег Пулатов («Гюрза»);

громадянин України Леонід Харченко («Крот»).

Суд відбувається заочно, обвинувачені на процес не з'явилися. Тільки Пулатов співпрацює із судом, його інтереси представляє група адвокатів.

Обвинувальний висновок складається з кількох частин: у понеділок сторона обвинувачення розпочала з розповіді про перебіг розслідування, збір та перевірку доказів, у тому числі справжності перехоплених телефонних переговорів між іншими фігурантами справи. Далі обвинувачення зосередилося на ролі підсудних, розпочавши з їхньої активної причетності до бойових дій на сході України та надавши телефонні переговори та інші свідчення того, що обвинувачені, насамперед Ігор Гіркін, просили військової допомоги в Росії для захисту від авіаударів з боку української армії. Росія свою причетність до трагедії MH17 заперечує.

У вівторок прокуратура продовжила оголошення обвинувального висновку, розпочавши з моменту про запуск ракети в лайнер. Завершувати його оголошення планують 22 грудня. Вирок у справі очікується не пізніше кінця 2022 року.