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Росія відмовила у допиті командира 53-ї зенітної бригади в Курську Сергія Мучкаєва у справі про збиття рейсу МН17. Про це повідомляє «Суспільне».

За словами судді у справу, російська сторона заявила, що має право відмовити в такому опитуванні, якщо це може зашкодити її державним інтересам.

Російська влада послалася на те, що Мучкаєву заборонено ставити питання щодо військової інформації, бо це може призвести до розкриття цієї інформації, що своєю чергою може завдати шкоди інтересам РФ.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що опитування Мучкаєва неможливе, тож на цьому додаткове розслідування завершено.

Нагадаємо, що 17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу Амстердам — Куала-Лумпур збили на Донбасі. Усі 298 пасажирів та членів екіпажу загинули.

Менш ніж за місяць після цього сформували Об`єднану слідчу групу (JIT) – і представники органів кримінального розшуку Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України розпочали розслідування. У Нідерландах триває судовий процес. Росія свою причетність до злочину заперечує.

Підсудними є троє росіян та один українець. Міжнародна слідча група вважає причетними до завезення з РФ в Україну «Бука», яким збили літак, а також до його вивезення назад у Росію.

Вирок у справі про збиття малазійського боїнга MH17 планують оголосити наприкінці 2022 року.