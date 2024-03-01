У авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту

В уряді Нідерландів планують подати позов проти Росії, щоб компенсувати 166 млн євро. Ці гроші Нідерланди витратили на ліквідацію наслідків збиття Росією літака рейсу MH17 у небі над Україною у 2014 році, пише AP з посиланням на офіційний звіт Рахункової палати Нідерландів, опублікований четвер, 29 лютого.

Зазначається, що Нідерланди витратили 87 млн євро на судовий процес та масштабне міжнародне розслідування. Ще близько 16,5 млн євро уряд Нідерландів виплатив минулого року найближчим родичам загиблих як аванс на компенсацію, яку голландський суд зобов’язав виплатити трьом чоловікам, засудженим за збиття MH17.

«Цю компенсацію в кінцевому підсумку повинні виплатити винуватці, але залишається сумнівним, чи вони це зроблять», — йдеться у звіті.

Уряд Нідерландів звернувся до незалежного аудитора з проханням оцінити витрати, оскільки має намір домагатися від Росії компенсації. Москва заперечує свою причетність до збиття.

Також уряд Нідерландів підтримує родини, які подали позов проти Росії в Європейський суд з прав людини. За даними аудиту, репатріація та ідентифікація тіл загиблих коштувала понад 31 млн євро. Міжнародні судові процедури та дипломатія склали 5,7 млн євро.

За словами премʼєр-міністр Нідерландів Марка Рютте, звіт може стати основою для позову.

«Уряд дуже вдячний за цю доповідь, оскільки ми можемо зробити крок до справедливості. Цей звіт може призвести до обґрунтованого позову про компенсацію в судовому процесі Нідерландів проти Росії», — написав Марк Рютте у соцмережі. X.

Нагадаємо, у катастрофі літака Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на сході України загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, у тому числі 196 громадян Нідерландів.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

17 листопада 2022 року, Гаазький суд визнав громадян РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка винними у знищенні літака MH17 та вбивстві 298 його пасажирів. Ще одного підозрюваного – Олега Пулатова, виправдали.