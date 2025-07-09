Одна із незаконно збудованих споруд у парку «Знесіння»

Верховний Суд 25 червня відправив на повторний розгляд справу щодо незаконної забудови у парку «Знесіння». Йдеться про два житлові будинки площею понад 1300 м², що на вулиці Лісній, 13. Споруди звели без дозвільних документів.

У юридичному департаменті Львівської міської ради розповіли, що на ділянці на вулиці Лісній був садовий будинок площею 24 м². Для обслуговування споруди землю надали ще в 1980-х роках. У 1989 році районна рада надала дозвіл для оформлення права користування ділянкою. Документ, за інформацією ЛМР, має ознаки підробки.

«Будівництво масштабних споруд розпочалося у 2007 році. Тоді працівники парку зафіксували порушення та видали припис про демонтаж незаконної забудови, однак його так і не виконали. У 2010 році ці самовільно збудовані об’єкти було зареєстровано як приватну власність фірми ПП “Мадич” на підставі судового рішення. Опісля будівлю поділили на два окремі об’єкти – площею 821,5 м² та 519,5 м². Реєстраційні дії відбувалися за участі державного реєстратора Солонківської сільської ради», – розповіли у юридичному департаменті.

Незаконна забудова у парку «Знесіння». Фото Львівської міськради

Львівська міська рада, у власності якої є земельна ділянка, та адміністрація парку «Знесіння» звернулися до суду з вимогою скасувати реєстрацію права власності на незаконну забудову. Крім цього, місто вимагає демонтувати споруди.

Личаківський районний суд у травні 2023 року визнав будівництво у парку незаконним. Проте Львівський апеляційний суд 2024 року скасував це рішення. Як розповідав ZAXID.NET, обставини ухвалення такого рішення невідомі, оскільки в судовому реєстрі опублікували скорочену версію документа.

Верховний Суд 25 червня 2025 року відправив справу на повторний розгляд. Суд вважає, що хоч перша інстанція встановила усі ознаки незаконного будівництва, але апеляція проігнорувала виявлені порушення та попередні судові рішення, які підтверджували незаконність дій забудовника. Апеляція повинна повторно розглянути позов щодо скасування держреєстрації права приватної власності на самочинно збудовані об’єкти та зобов’язання звільнити земельну ділянку.

Згідно з реєстром речових прав, співвласниками більшого за площею будинку на вул. Лісній, 13а є Єлизавета Андрушко та Зенон Дашак. Право власності на майно у 2020 році зареєстрував скандально відомий реєстратор Солонківської сільради Михайло Живко. Менший будинок отримав адресу Лісна, 13 й з 2019 року його власницею є Ірена Кочерга.