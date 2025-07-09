У Львові розпочинають ремонт шляхопроводу на вул. Кульпарківській. У середу, 9 липня, міські посадовці розповіли, скільки часу триватимуть роботи та як вони повпливають на рух транспорту мостом.

Міст на вул. Кульпарківській був збудований у 1978 році. У 2024 році на замовлення департаменту житлового господарства та інженерії «Львівська політехніка» провела обстеження шляхопроводу і з’ясувала, що він потребує негайних ремонтних робіт.

«Виявилося, що деякі несучі конструкції пошкоджені. Тобто є корозія колон, які потрібно відремонтувати, знищене водовідведення», – розповіла директорка департаменту житлового господарства та інженерії Оксана Пригода.

Підготовчі роботи на об’єкті вже стартували. Робітники встановлюють відповідні дорожні знаки та завозять матеріали. Під час ремонту мосту у планах – відновити водовідведення, підсилити колони, забрати корозію. Роботи виконуватиме компанія ТзОВ «ВК РЕММ», яка вже має подібний досвід виконання робіт у Києві та Дніпрі. Роботи триватимуть у кілька етапів.

«Перший етап – буде обмежена ділянка в сторону вул. Городоцької. Буде демонтовано асфальтобетонне покриття тротуару і частини дороги, демонтуємо колесовідбійник. Після цього ми відновлюємо водовідведення і повторно асфальтуємо. Далі, другий етап, – протилежна сторона. Також будемо відновлювати деформаційні шви. Третій етап, останній, – в середніх смугах будемо відновлювати деформаційні шви», – розповів начальник управління інженерного господарства Іван Матківський.

Важливо зазначити, що рух транспорту мостом обмежуватимуть мінімально. Завжди буде дозволений рух транспорту по одній смузі в кожному напрямку. А за можливості – і по двох смугах.

«Будемо старатися знизити або змістити виконання робіт, які спричинятимуть дискомфорт мешканцям, в менш пікові години або нічний період. Міст перебуває в п’ятому експлуатаційному стані. Це означає, що низка виявлених дефектів дозволяє його експлуатувати, проте є ризики», – зазначив керівник виробничої ТзОВ «ВК РЕММ» Олег Борійчук.

Завершити ремонт моста на вул. Кульпарківській планують до жовтня 2025 року. Вартість робіт – близько 23 млн грн.

Нагадаємо, раніше у Львові обмежили рух транспорту аварійним мостом на вул. Кульпарківській. Там заборонили рух вантажівок, а також встановили курсування громадського транспорту лише лівою смугою, проїзд правою смугою звузили на 1 метр з кожного боку.