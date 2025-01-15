На мості на вул. Кульпарківській запровадили низку обмежень для руху транспорту

У середу, 15 січня, у Львові провели чергове обстеження моста на вул. Кульпарківській поблизу перехрестя з вул. Окружною та вул. Антоновича, який визнано аварійним. У результаті ухвалили заборону руху вантажівок та низку інших обмежень.

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, посадовці мерії провели виїзну нараду на місці з усіма службами та заслухали інформацію від експертів, що займаються станом мостів. Під час обстеження виявили ознаки руйнування споруди.

«Фіксуємо прогрес відшарування бетонних балок та корозію арматури на мості», – повідомив Андрій Москаленко.

Рух транспорту через міст на вул. Кульпарківській обмежили після чергового його обстеження (фото ЛМР)

Щоб забезпечити безпеку на мості, ухвалили рішення:

рух великогабаритного/вантажного транспорту від сьогодні заборонено, встановлено відповідні знаки;

громадський транспорт курсуватиме лише лівою смугою;

проїзд правою смугою буде звужено на 1 метр з кожного боку.

Андрій Москаленко зазначив, що після отримання експертних висновків на мості розпочнуть протиаварійні роботи.

Нагадаємо, ще у 2018 році комісія з безпеки дорожнього руху провела експертне обстеження моста на вул. Кульпарківській та визнала його аварійним. Після цього там було введено обмеження на заїзд великогабаритного транспорту вагою понад 15 тонн.