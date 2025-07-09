Львівські трансплантологи за 6 місяців 2025 року пересадили 81 орган

За підсумками першого півріччя 2025 року Центр трансплантології Першого медичного об’єднання Львова знову лідирує в Україні за кількістю проведених пересадок органів. За цей період у Центрі шанс на повноцінне життя отримав 81 пацієнт з різних регіонів України.

Загалом в Україні за перше півріччя провели 304 органні пересадки та 218 трансплантацій кісткового мозку. Понад 70% органних трансплантацій – завдяки посмертному донорству.

«У лідерах – Перше медичне об’єднання Львова, Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова та Київська міська клінічна лікарня №1. Усе частіше пересадки проводять і в регіонах, зокрема в Запоріжжі, Вінниці, Луцьку», – повідомив 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Центр трансплантології Першого медоб’єднання Львова знову у лідерах. За пів року тут пересадили 81 орган: 55 нирок, 12 печінок і 14 сердець. Нагадаємо, що за перші 3 місяці 2025 року Львів також лідирував за цим показником: тоді в Центрі трансплантології першого ТМО провели 34 пересадки.

За словами Віктора Ляшка, в 11 медичних центрах здійснено 218 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин, із них 42 – дітям. Вже в п’яти центрах проводять алогенні пересадки – як від родинних, так і від неродинних донорів.

Трансплантація в Україні – повністю безоплатна для пацієнтів. Держава покриває і саму операцію, і підготовку, і післяопераційне лікування. Зараз в національному листі очікування – майже 4 тисячі людей: 2418 з них потребують пересадки нирки, 667 – печінки, 696 – серця, 55 – легень, 17 – комплексу «нирки-підшлункова», 17 – печінки-спліт. Ще 40 пацієнтам потрібна пересадка комплексу «серце-легені».