Діти після трансплантції вже їдуть додому, жінка - готується до виписки

Минулого тижня 16-річний хлопець потрапив в аварію та отримав несумісні з життям травми. За його життя до останнього боролися лікарі, але на третій день у нього констатували смерть мозку. Попри біль втрати рідні дали згоду на посмертне донорство, і це дало змогу трансплантологам Першого медобʼєднання Львова врятувати життя трьох пацієнтів: двох дітей і жінки.

15-річна Діана з шестирічного віку хворіла на хронічний гломерулонефрит – запальне захворювання нирок. Дівчинка тричі на тиждень їздила з Івано-Франківська до Львова на гемодіаліз (процедуру штучного очищення крові). Єдиним шансом на одужання для неї була трансплантація. Їй раніше уже пересаджували донорську нирку, але аутоімунне захворювання знищило орган. Дівчинка сподівається, що друга спроба буде успішною. Зараз нова нирка добре працює, повідомили в медзакладі.

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4-річний Тихон із Дніпра має вроджену ваду розвитку сечовидільної системи, яка призвела до хронічної хвороби нирок V ступеня. Хлопчику не було навіть року, коли йому почали проводити перитонеальний діаліз. Тепер він отримав нову здорову нирку. Після трансплантації Тихон нарешті може жити без катетерів у черевній порожнині. Він є найменшим пацієнтом, якому у Львові пересадили нирку.

31-річна жінка із первинним біліарним цирозом – хронічним аутоімунним захворюванням – отримала нову печінку. Після операції вона почувається добре та готується до виписки.