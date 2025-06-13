Дитячий хірург Олег Содома під час операції немовляти

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували двомісячного хлопчика із рідкісною патологією кишківника – синдромом Ледда. У західному регіоні України лапароскопічне втручання при синдромі Ледда дитині такого віку виконали вперше.

До Центру хлопчик потрапив, коли йому було лише три тижні. Перші обстеження дитині проводили із підозрою на іншу вроджену ваду розвитку – стеноз вихідного отвору шлунка. Дитину перевели на підтримувальну терапію: антирефлюксні суміші, дробне харчування, медикаменти проти блювання. Малюк почав набирати вагу, стан стабілізувався.

Однак із віком та збільшення обʼєму харчування стан знову почав погіршуватися, блювання виникало після кількох прийомів їжі. Це насторожило лікарів. Хлопчика оглянули хірурги. Провівши додаткову візуалізацію та діагностику, вони запідозрили рідкісну вроджену аномалію – синдром Ледда, повідомили у Центрі.

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«Остаточний діагноз ми встановили безпосередньо під час втручання. Різні варіанти неповного повороту кишківника зустрічаються із частотою 1 на 1000 новонароджених, проте синдром Ледда із усіма класичними його компонентами – рідкісний варіант цієї патології. Основною її ознакою є часткова кишкова непрохідністю. У наймолодшому віці стан може бути задовільним, але щойно дитина починає їсти більше, їжа просто не проходить далі кишківником», – каже завідувач ендоскопічно-хірургічного відділення, дитячий хірург Олег Содома.

Оперували маленького пацієнта лапароскопічно, тобто без великого розрізу через кілька невеликих проколів. Для 2-місячної дитини з вагою 5 кг – це виклик найвищого рівня складності. У дитини були роздуті кишкові петлі через часткову непрохідність, і, враховуючи надзвичайно обмежений простір у черевній порожнині, команді хірургів довелось працювати у надскладних умовах.

У світі, відповідно до задокументованих даних, лише 5% дітей з синдромом Ледда та вагою до 5 кг оперують лапароскопічно, решту – відкритим методом. У західному регіоні України лапароскопічну корекцію синдрому Ледда дитині такого віку виконали вперше.

«Зазвичай такі вади коригують відкритим способом - лапаротомією. Але це велика операційна травма, що дуже важко переноситься немовлятами. Натомість лапароскопія дозволяє значно зменшити навантаження на організм, скоротити період реабілітації і знизити ризик ускладнень», – каже дитячий хірург Роман Стеник.

Після операції хлопчик вже приїжджав до лікарні на контрольний огляд. З ним усе гараз: він добре їсть, набирає вагу, добре почувається.