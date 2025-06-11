Спеціалісти, які оперували дівчину: гінекологиня Козак Наталія, хірург Богдан Мальований, хірург-інтерн Соломія Ковч.

Спеціалісти Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 17-річну мешканку Львівщини, у якої в молочній залозі виявили доброякісний новоутвір розміром 5х3 см.

Сімʼя дівчини – з Львівщини, але тимчасово проживає у Польщі. Рік тому у душі дівчина випадково виявила у себе утвір у молочній залозі, але боялася про це розповісти рідним. Лише згодом, коли у далекої родички виявили онкологічне захворювання, вона наважилася розповісти про новоутвір мамі і сестрі. Родина відразу повернулася в України на обстеження, повідомили у медзакладі.

З цією пухлиною дівчина ходила рік

Спеціалісти УЗД виявили великий утвір у правій молочній залозі, розміром 5х3 см. Візуально він був непомітний, але добре пальпувався. Хірург та гінеколог провели комплексне обстеження, включно з онкомаркерами. На щастя, новоутвір виявився доброякісним.

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Команда спеціалістів, до якої увійшли хірург Богдан Мальований, гінеколог Наталія Козак, інтерн-дитячий хірург Соломія Ковч, анестезіолог Віра Приймакова, успішно видалили пухлину. Гістологічне дослідження підтвердило його доброякісне походження.

«Якби пацієнтка не звернулися по допомогу, то пухлина могла б прогресувати і збільшуватися у розмірі. Зазвичай такі утвори не перероджуються у злоякісні, хоча випадки в літературі описуються. Тобто, ризик є», – каже гінекологиня Центру Наталія Козак.

Такі доброякісні пухлини у дівчат-підлітків стають дедалі частішими, кажуть лікарі. Це гормонально залежні утвори, що найчастіше виникають у дівчат із порушенням гормонального фону. Саме тому підлітки, які мають нерегулярний менструальний цикл або інші ознаки гормонального дисбалансу, повинні обов’язково звертатися до лікаря для дообстеження.

Гінекологиня наголошує: дівчатам дуже важливо регулярно проводити самообстеження молочних залоз раз на місяць, з 1 по 10 день менструального циклу, коли груди не є набряклими і виявити навіть дрібні утвори легше. Якщо є біль, дискомфорт, ущільнення чи виділення з однієї молочної залози, слід негайно звернутися до лікаря.

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