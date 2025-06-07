Через два місяці хлопчика виписали додому з вагою 2210 г

Команда спеціалістів Львівського обласного перинатального центру виходила немовля, що народилося на 28 тижні вагітності з вагою всього 980 г. Хлопчика, якого назвали Андрійком, виписали додому на 60-ту добу життя з вагою 2210 г.

Після появи хлопчика на світ його стан вимагав інтенсивної терапії. Дитині ввели сурфактант-замісну терапію, яка потрібна майже всім передчасно народженим дітям для відновлення легеневої функції, і підключили до апарата штучної вентиляції легень, повідомили 7 червня у Центрі.

З перших днів малюк отримував донорське молоко з Банку грудного молока. 29 днів Андрійко перебував у відділенні інтенсивної терапії новонароджених з неонатальною хірургією, де отримував усю необхідну медичну допомогу. Після стабілізації стану малюка перевели у відділення постінтенсивного догляду та виходжування недоношених дітей.

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На другому етапі виходжування фахівці навчили маму, як доглядати за сином. Активно практикувався метод «Кенгуру»: безпосередній тілесний контакт з мамою, що сприяє нейросенсорному розвитку малюка та знижує рівень стресу.

Хлопчику допомагала набиратися сил мультидисциплінарна команда, до складу якої увійшли дитячі кардіолог, невролог, хірург, офтальмолог, фізичний терапевт, спеціалісти УЗД та скринінгу слуху. Малюк провів у Центрі два місяці. На 60-ту добу життя Андрійко з вагою 2210 г поїхав додому, де на нього зачекалися рідні.