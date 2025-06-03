Нейрохірургам вдалося повністю видалити пухлину, не пошкодивши при цьому важливих прилеглих ділянок

Команда нейрохірургів львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно прооперувала немовля з п’ятисантиметровою пухлиною мозку. Новоутвір у хлопчика виявили ще до його народження під час планового УЗД.

Про хворобу первістка батьки дізналися на п’ятому місяці вагітності. Через виявлену патологію пара вирішила народжувати сина у Львові, у пологовому відділенні лікарні св. Миколая, аби йому відразу надали висококваліфіковану допомогу, повідомили у лікарні.

Після народження немовлям спершу опікувалися неонатологи. Згодом малюкові провели МРТ і радіологи підтвердили: між півкулями головного мозку є пухлина, яка займала на той час вже третину органа. Та через маленьку вагу та вік дитини видалити новоутвір чи взяти зразки тканин на біопсію було вкрай небезпечно.

Аби призупинити ріст пухлини і виграти час, команда відділення онкогематології та імунології разом із завідувачкою Христиною Запоточною проконсультувалася з колегою з Канади, одним із провідних нейроонкологів світу Еріком Буфе із дитячої лікарні Sick Kids. Було ухвалено рішення розпочати хіміотерапію. Та це не дало результату, пухлина продовжувала рости. Вихід залишався лише один – надскладна і ризикована операція. Без неї хлопчик не дожив би і до року.

«На момент видалення пухлина сягала вже 5 сантиметрів. Нейрохірурги змогли підібратися до неї через лівий боковий шлуночок. Вони обережно відсікали новоутвір від навколишніх тканин. Їм вдалося повністю видалити пухлину і уникнути при цьому пошкодження прилеглих ділянок, що відповідають за зір та ендокринну регуляцію», – кажуть у лікарні.

Згодом гістологія показала, що у дитини була краніофарингіома – рідкісне доброякісне новоутворення ембріонального походження, яке становить 6% від усіх пухлин головного мозку у дітей.

Через два тижні нейрохірурги виконали наступний етап операції – встановили хлопчику лікворо-шунтуючу систему для безпечного відтоку надлишку мозкової рідини та попередження набряку мозку. Надалі за станом дитини спостерігали вже спеціалісти педіатричного відділення та ендокринологи.

Хлопчика вже виписали з лікарні. Зараз йому чотири місяці, і він потребує постійного медичного спостереження.