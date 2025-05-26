Вроджену ваду новонародженій дівчинці усувають з допомогою робота Da Vinci

У львівській дитячій лікарні св. Миколая вперше за допомогою робота Da Vinci провели новонародженій дівчинці з Прикарпаття операцію Касаї. Завдяки роботу оперативне втручання пройшло без крововтрат. Досі дітей із атрезією жовчовивідних шляхів оперували класичним способом, тобто через розріз.

Операція Касаї – надскладне хірургічне втручання, яке роблять немовлятам із атрезією жовчовивідних шляхів. Через анатомічний дефект жовч із печінки не виводиться і вбиває спершу орган, а потім – дитину.

Дівчинка, яку назвали Оксаною, з’явилася на світ у березні. Вона родом із Івано-Франківщини. У перші дні життя дитина пожовтіла. З’ясувалося, що у неї вроджена патологія, атрезія жовчовивідних шляхів. Дітей з атрезією може врятувати лише операція, яку розробив японський хірург Моріо Касаї. Її виконують у перші три місяці життя і лише вона дає змогу дитині набрати вагу, підрости та дочекатися трансплантації печінки, повідомили у лікарні.

Дівчинку прооперували 6 травня за допомогою роботично-асистованої системи Da Vinci Si, як це роблять у Японії, США та Південній Кореї. Хірурги сформували новий канал для відтоку жовчі. Завдяки роботу зробили це без крововтрати. У середу, 28 травня, маленьку пацієнтку виписують з лікарні додому.

За допомогою роботичної системи Da Vinci у Першому медобʼєднанні Львова лише дітям виконали близько 100 операційних втручань. Це один із найбільших показників серед лікарень Східної Європи.