Хірурги (зліва направо) Марк Гнатюк, Христина Погранична і Ельфар Мохаммед , які оперували дівчинку

У Центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит») спільна команда американських і українських спеціалістів провела складну операцію 4-річній дівчинці з Хмельниччини, у якої діагностували рідкісний синдром Беквіта – Відемана. Її язик був збільшений у кілька разів і не поміщався у роті, не дозволяв нормально харчуватися, розмовляти, дихати.

Таких пацієнтів в Україні небагато, менше 10. За статистикою, одна така дитина народжується в середньому на кожні 20 тис. малюків. Синдром Беквіта-Відемана – це рідкісна генетична аномалія, що викликає інтенсивний розвиток різних органів упродовж вагітності. У дівчинки був величезний язик, збільшені внутрішні органи і одна ніжка коротша від іншої. Виправляти такі проблеми варто якнайшвидше, проте найперше – язик, доки він не створив дитині проблеми з диханням і харчуванням.

Батьки дитини зверталися в різні медустанови, але лікарі лише розводили руками. І коли дізналися, що львівські лікарі спільно з колегами зі США вже оперували дітей з таким синдромом, тож відразу поїхали до Львова.

Спільна команда американських і українських хірургів прооперувала дівчинку. До неї увійшли: відомий пластичний хірург Марк Гнатюк, прадід якого був старшиною Української Галицької Армії, а дід Мирослав Гнатюк вивчав медицину у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького і в еміграції у США провадив успішну лікарську практику, пластичний хірург Ельфар Мохаммед і щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

Хірурги виконали дівчинці часткову резекцію язика за сучасною методикою замкової щілини Key hole. Вони не просто вкоротили язик, його треба було скласти так, щоб зберегти форму і язик міг виконувати свої функції, щоб дитина могла повноцінно дихати, їсти, розмовляти.

Операція пройшла успішно. Язик дівчинки тепер майже нормального розміру. Ще є невеликий набряк після операції, який згодом зійде. Язик нарешті поміститься у роті дитини. Попереду на дівчинку чекає реабілітація і лікування в ортодонта і логопеда. Вона мусить заново навчитися пити, їсти, говорити, бо раніше дитина адаптувалася під великий язик.

Нагадаємо, у Львові з 18 по 23 травня проходила восьма міжнародна хірургічна місія Reconstruction Mission за участі спеціалістів зі США. До Львова прибула команда з восьми провідних хірургів зі США. Американські та українські фахівці вже провели понад 160 годин в операційних, виконуючи складні втручання на обличчі, щелепі, носі та інших ділянках. За п’ять днів було проконсультовано близько 200 пацієнтів, 50 із них прооперовано. Найдовша операція тривала 14 годин.

Координатором проєкту в Україні виступає благодійний фонд «Християнська медична асоціація України» у партнерстві з LEAP Global Missions, Ed’s Friends та Razom for Ukraine.