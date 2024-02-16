Після операції хлопчик вперше зміг закрити рота

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») провели маленькому одеситу унікальну операцію – вкоротили язика, який у нього був у п’ять разів довший від нормального через рідкісний синдром. В Україні всього дві такі дитини.

Хлопчик на ім’я Лев приїхав до Львова з Одеси. Йому рік і три місяці. Батьки розповіли лікарям, що на 32 тижні вагітності під час УЗД лікар повідомив, що маля показує язичка. Батьки спершу розчулилися від такої витівки малюка, та згодом їм повідомили, що у дитини є підозра на генетичний синдром, який впливає на її розвиток, повідомили у Центрі.

Хлопчик народився на 37 тижні вагітності з вагою 4250 грамів. З першого дня він мав висунутий язик. Леву було важко їсти, він їв лише з пляшечки, згодом уже не міг їсти тверду їжу.

Через рідкісний синдром язик немовляти був уп'ятеро довший. Фото лікарні

«Наш син народився з великим язичком, разів у 5-6 більшим від язичка звичайної дитини. Генетик підтвердив у сина рідкісний синдром Беквіта-Відемана. Нам сказали, що це перша дитина в Україні з такою проблемою. А в нашому пологовому – перша дитина за всю історію роботи. Уже пізніше ми дізналися, що в країні вже був малюк з таким діагнозом, так що ми другі», – розповіла мама Олена.

За статистикою, одна така дитина народжується в середньому на кожні 20 тис. малюків. Синдром Беквіта-Відемана – це рідкісна генетична аномалія, що викликає інтенсивний розвиток різних органів упродовж вагітності. У Лева був величезний язик, збільшені внутрішні органи і одна ніжка довша від іншої на 3 см. Виправляти такі проблеми варто якнайшвидше, проте найперше – язик, доки він не створив малюкові проблем з диханням і їжею.

Лікарі в Одесі порадили батькам шукати допомоги за кордоном, адже в Україні немає хірургів, які б мали досвід допомоги таким дітям. Батьки хлопчика приїхали до Львова до друзів і дізналися, що сюди приїжджають хірурги США, аби допомогти дітям з різними вадами. Тож записалися на прийом.

Після консультації з американськими колегами щелепно-лицеві хірурги Центру вирішили провести хлопчику складну операцію. За словами керівника Міжрегіонального центру лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння Романа Огоновського, львівські лікарі мають досвід видалення частини язика з приводу новоутворів, раніше вони робили схожі операції, але дорослим. Тож команду хірургів при операції хлопчика підсили американські колеги. Спільно вони провели часткову резекцію язика за сучасною методикою замкової щілини «Key hole».

«Язичок треба було скласти так, щоб хлопчик міг повноцінно дихати, їсти, розмовляти. Консультувалися з американськими колегами, адже в них є досвід допомоги таким діткам, бо хотіли, щоб у нашого пацієнта все вийшло якнайкраще», – каже щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

Після операції язик у хлопчика майже нормального розміру. Він вперше у житті зміг заховати його до рота. Мама дитини каже, що син заново вчиться пити, їсти і спілкуватися.

Попереду – подальше лікування і реабілітація. Мати хлопчика – логопед, вона допоможе йому краще володіти язиком, аби краще розмовляти.