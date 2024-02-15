Перша в Україні операція дитини з допомогою робота-хірурга

У п’ятницю, 16 лютого, до Львова зі США прибуде перша в Україні дитяча роботизована система Da Vinci Si. Це подарунок дитячій лікарні св. Миколая від компанії Meest. Робот-хірург Da Vinci Si – одна із сучасних роботизованих систем у світі. З ним медична допомога дітям в Україні вийде на абсолютно новий рівень, він адаптований під операції навіть новонароджених малюків, анонсували у лікарні.

Дотепер хірурги дитячої лікарні св. Миколая ділили одну операційну із хірургами дорослої лікарні св. Пантелеймона, які застосовують Da Vinci з 2020 року. За цей час з допомогою робота-хірурга прооперовано 40 дітей із найскладнішими патологіями, зокрема, найменшу дитину в Східній Європі. Це були загальні хірургічні, урологічні, торакальні втручання.

Завдяки дитячому роботу Da Vinci Si, який адаптований під операцію навіть новонароджених малюків, кількість оперативних втручань планують збільшити більш як вдвічі, до 100 на рік. З його допомогою зможуть проводити нейрохірургічні, кардіохірургічні, ургентні оперативні втручання.

«Компактний, зручний у користуванні, із меншим діаметром інструментів та оптики – це ідеальний варіант для виконання великого спектру операцій дітям. Він ювелірно і надточно допоможе видаляти найдрібніші пухлини. У лікаря-хірурга, який сидітиме за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, буде додатково ще три «руки», одна з яких — камера, що транслюватиме зображення на екран. Це, як зазирнути всередину пацієнта, не розрізаючи його», – кажуть у лікарні.

Серед переваг Da Vinci у хірургії, які сьогодні застосовують у розвинених країнах світу – швидше одужання пацієнта після найскладніших операцій, а також мінімізація втрати крові, ризику пошкодження оточуючих органів, зберігання з максимальною точністю нервових волокон, артерій та вен, що дозволяє вберегти від ускладнень. Прооперованих за допомогою робота пацієнтів можна виписувати на 2-3 день після втручання.

До слова, львівські хірурги вперше в Україні прооперували дитину, 13-річну дівчинку з Волині, з допомогою медичного робота Da Vinci у лютому 2021 року.