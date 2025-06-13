Хлопчик з мамою і хірургами, які його оперували: Богдан романишин (злва) і Андрій Кузик

Хірурги Центру дитячої медицини (Західноукраїнський дитячий центр) успішно видалили 6-сантиметрову пухлину, що утворилася біля хребта, 11-річному мешканцю Перемишлянщини. По допомогу до лікарів хлопчик звернувся самостійно.

Володимир розповів лікарям, що біль у спині з’явився раптово. Спершу відчував лише дискомфорт, але за короткий час біль став сильніший. Мама на той момент перебувала за кордоном, тож до сімейного лікаря він звернувся самостійно.

Під час рентген-обстеження місцеві лікарі виявили ділянку, яка викликала підозру. Тому скерували хлопчика до Львова, у Центр дитячої медицини. І вже спеціалісти Центру діагностували у хлопчика гангліоневрому – доброякісний утвір у грудній клітці, повідомили у медзакладі.

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«Гангліоневрома – рідкісна (одна на мільйон населення) доброякісна пухлина з елементів симпатичних нервових вузлів (гангліїв). Найчастіше її виявляють у віці до 20 років. Зазвичай гангліоневрома безсимптомна. Біль з’являється, коли пухлина стискає навколишні органи, нервові закінчення чи магістральні судини. Лікують такі пухлини лише хірургічно. Тож наша операційна команда провела Володимиру мініінвазивне торакоскопічне втручання. Утвір вдалося видалити повністю, а сама операція минула без ускладнень», – каже дитячий хірург Андрій Кузик.

Після операції хлопець почувається добре. Він уже поїхав додому разом з мамою, яка повернулася в Україну одразу після встановлення діагнозу.