Пацієнтка з командою лікарів, які дали їй шанс на нове життя

Спеціалісти Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова успішно пересадили печінку 30-річній жінці з Тернопільщини, у якої було невиліковне захворювання жовчних проток. Донором органа став 16-річний хлопець, який загинув у ДТП.

Марія Бейко дізналася про те, що хвора, перед виходом з декрету. Вона здала аналізи, показники були погані. Лікарі, за словами пацієнтки, не відразу зрозуміли, що з нею.Та коли вже пожовкли склери (очні білки), зрозуміли, що проблема з печінкою. Жінці поставили діагноз – первинний біліарний холангіт. Це аутоімунне запальне захворювання жовчних проток, за якого в організмі людини виробляються антитіла, які буквально руйнують жовчні шляхи та призводять до незворотного ураження печінки, повідомили у медзакладі.

Такий збій в організмі не лікується і врятувати молоду жінку могла лише трансплантація донорського органа. Серед показів до пересадки печінки первинний біліарний холангіт займає третє місце – після токсико-аліментарного цирозу та гепатитів.

«У лист очікування на донорський орган Марія стала в переддень повномасштабного вторгнення. І чекала понад три роки. Донора було дуже важко підібрати, бо пацієнтка має найбільш рідкісну групу крові – АВ (IV). Весь цей час жінка фактично жила в лікарнях на постійній медикаментозній підтримці», – кажуть у лікарні.

Шанс на нове життя для Марії з'явився 7 червня. Цього дня у ДТП трагічно загинув 16-річний юнак. Батьки хлопця, попри біль втрати, дали згоду на посмертне донорство і врятували життя трьох людей: двох дітей з нирковою недостатністю та жінки із хворою печінкою. У ніч з 7 на 8 червня трансплантологи пересадили Марії здорову печінку.

Операція минула успішно. Донорський орган запрацював одразу. Для Марії трансплантація – це шанс на повноцінне життя без постійних обстежень та лікарняних палат. Тепер нарешті вона може бути вдома поруч з найріднішими – 7-річною донькою та чоловіком.