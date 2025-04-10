У Перщому ТМО Львова за три місяці 2025 року провели 34 пересадки органів

За підсумками першого кварталу 2025 року Центр трансплантології Першого медичного об’єднання Львова лідирує за кількістю проведених пересадок органів в Україні. За цей період у Центрі шанс на повноцінне життя отримали 34 пацієнти.

За перші три місяці 2025 року в Україні у 15 центрах трансплантації проведено 134 органні пересадки, з них 69% – від посмертного донора. Пересаджено 75 нирок, 36 печінок і 23 серця.

«Найбільше органних трансплантацій проведено у Першому медичному об’єднанні Львова (34), Національному науковому центрі хірургії та транпслантології ім. О. Шалімова (28), Інституті серця МОЗ України (19)», – повідомили в Українському центрі трансплант-координації.

Центр трансплантології Першого медоб’єднання Львова знову у лідерах. За три місяці 2025 року тут провели 34 пересадки органів: 26 нирок, 4 печінки, 4 серця.

Попри війну трансплантація в Україні розвивається і рятує життя людей. Попереду ще багато викликів. Станом на сьогодні у національному листі очікування перебуває 3749 пацієнтів: 2372 з них потребують пересадки нирки, 633 – печінки, 627 – серця, 53 – легень, 17 – комплексу «нирки-підшлункова», 11 – печінка-спліт. Ще 36 пацієнтам потрібна пересадка комплексу «серце-легені».