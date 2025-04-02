Львівщина отримає 196 млн грн на модернізацію медичних закладів
Фінансування отримають два медичні заклади Львова
Львівщина отримає 196 млн грн на модернізацію медичних закладів. За підсумками засідання експертної комісії два масштабні проєкти у сфері охорони здоров’я отримають фінансування від Європейського інвестиційного банку в межах «Програми відновлення України III», повідомила Львівська ОВА.
Фінансування отримають два медичні заклади Львова, а саме:
Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр – 105,1 млн грн. Лікарня є найпотужнішим спеціалізованим онкоцентром Західної України, де застосовують найсучасніші методи діагностики онкологічних захворювань.
Проєкт передбачає комплексну модернізацію корпусу лікарні, в якому розміщені поліклінічне відділення, відділення променевої гінекології та хіміотерапії (стаціонар/амбулаторне), приміщення клінічної лабораторії.
Лікарня св. Пантелеймона – 90,9 млн грн. Найбільша лікарня Львова, в якій проводять понад 70 тисяч оперативних втручань щороку, в тому числі надскладних – реконструктивних.
Проєкт передбачає термомодернізацію головного корпусу – утеплення фасаду та цоколя.