За ці гроші проведуть модернізацію двох львівських лікарень

Львівщина отримає 196 млн грн на модернізацію медичних закладів. За підсумками засідання експертної комісії два масштабні проєкти у сфері охорони здоров’я отримають фінансування від Європейського інвестиційного банку в межах «Програми відновлення України III», повідомила Львівська ОВА. Фінансування отримають два медичні заклади Львова, а саме: Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр – 105,1 млн грн. Лікарня є найпотужнішим спеціалізованим онкоцентром Західної України, де застосовують найсучасніші методи діагностики онкологічних захворювань. Проєкт передбачає комплексну модернізацію корпусу лікарні, в якому розміщені поліклінічне відділення, відділення променевої гінекології та хіміотерапії (стаціонар/амбулаторне), приміщення клінічної лабораторії. Лікарня св. Пантелеймона – 90,9 млн грн. Найбільша лікарня Львова, в якій проводять понад 70 тисяч оперативних втручань щороку, в тому числі надскладних – реконструктивних. Проєкт передбачає термомодернізацію головного корпусу – утеплення фасаду та цоколя.

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