Львівський медуніверситет - перший в Україні, який одночасно виконує функції закладу охорони здоров’я і закладу вищої освіти

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) завершив реорганізацію та отримав статус державного некомерційного підприємства. Це перший медичний університет, який одночасно виконує функції закладу охорони здоров’я та закладу вищої освіти.

«Статус державного некомерційного підприємства надає університету реальну автономію у прийнятті управлінських рішень та дозволяє реалізувати концепцію сучасної університетської лікарні, яка поєднує освіту, науку і практику та не поступається європейським аналогам», – повідомили в МОЗ.

До цього статусу медуніверситет прийшов уже з певними напрацюваннями.

Розпочала роботу Університетська лікарня ЛНМУ. Процес поєднання освітньої та практичної роботи в медуніверситеті стартував ще у липні 2024 року, коли розпочала роботу Університетська лікарня ЛНМУ. У ній функціонує 16 клінічних кафедр університету, 13 відділень, три з яких (паліативної допомоги, пластичної хірургії та гінекології) відкрили цього року. Незабаром відкриється відділення інтервенційної радіології.

Відкрито Центр мікробіологічних досліджень. На початку 2025 року створено Центр мікробіологічних досліджень – єдиний в Україні, що може проводити наукові дослідження в галузі бактеріології, використовуючи високотехнологічне устаткування.

Розпочав роботу навчальний операційний блок. Його ремонт та оснащення на понад 2 млн грн здійснили коштом іноземних партнерів – французьких HuSoMe-France, La Chaîne de l'Espoir та британських SMART Medical Aid. Щомісяця тут проходить навчання військових медиків та хірургів з прифронтових територій за курсом ACDCS-UA (Advanced Course for Damage Control Surgery. У березні блок розширився до двох повноцінних операційних.

Наступний етап – приєднання Львівської обласної клінічної лікарні до ЛНМУ. Це стане основою для багатопрофільної університетської лікарні та медичного кластера, який поєднає якісну допомогу для пацієнтів із підготовкою фахівців за світовими стандартами.

Співпраця з міжнародними організаціями. ЛНМУ співпрацює з міжнародними організаціями, зокрема бере участь у проєкті «Надія» від скандинавських країн для допомоги дітям, постраждалим від війни, а також у тренінгах із судово-медичної антропології разом із Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (ICMP) тощо.