Україна і Франція підписали меморандум про фінансування мережі мікроклінік французькими партнерами

На базі університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького запрацює мікроклініка для реабілітації та протезування військових. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Проєкт профінансує французький партнер Schiller Medical, про що у вівторок, 1 квітня, сторони підписали відповідний меморандум. Згідно з документом, Україна отримає 51 млн євро на створення мережі автономних мікроклінік для реабілітації, до якої увійде й університетська клініка ЛНМУ.

Мікроклініка працюватиме на базі кафедри реабілітації університету і стане центральною ланкою української мережі, сказав Максим Козицький. Тут виготовлятимуть протезні основи для інших учасників проєкту, зокрема, в Полтаві та Запоріжжі.

«Це не просто міжнародна угода. Це – інвестиція в здоров’я українців, у відновлення наших воїнів, у нові технології, знання й розвиток нашої медичної освіти», – прокоментував голова ЛОВА.

Додамо, що у вівторок, 1 квітня, пресслужба міністерства охорони здоров’я також повідомила, що Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького завершив реорганізацію та отримав статус державного некомерційного підприємства. Таким чином, це перший медичний університет в Україні, що одночасно виконує функції закладу охорони здоров’я та закладу вищої освіти.

Статус державного некомерційного підприємства надає університету реальну автономію для ухвалення управлінських рішень та дозволяє реалізувати концепцію сучасної університетської лікарні, яка поєднує освіту, науку і практику та не поступається європейським аналогам.

Ректором ЛНМУ з квітня 2024 року є 41-річний Орест Чемерис, який з липня 2023 року виконував обов’язки ректора після скандалу з попереднім керівником університету Борисом Зіменковським. До призначення в медуніверситет Орест Чемерис працював директором департаменту охорони здоров’я ЛОВА.