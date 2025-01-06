Лікарню львівського медичного університету створили торік на базі залізничної лікарні Львова

Наприкінці грудня виконувачка обов’язків директора Університетської лікарні Львова Тетяна Яворська підписала угоду із ТОВ «Будівельна фірма «Жовква» ЛТД» на капітальний ремонт для облаштування ангіографічної операційної в лікарні. Договір вартістю 51,3 млн грн оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

Будівельна фірма «Жовква» була єдиним учасником торгів і знизила ціну від стартової лише на 13 тис. грн. До кінця 2025 року фірма має облаштувати ангіографічну операційну для діагностики та операцій судин в Університетській лікарні на вул. Огієнка, 5. Ремонт фінансується з державного бюджету.

Окрім звичайних робіт, як-от мурування і штукатурення стін, встановлення вікон і дверей, прокладання каналізації, встановлення сантехніки і радіаторів, відеонагляду, сигналізації тощо, підрядник також має закупити і встановити:

медичне обладнання (наприклад, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень);

меблі (окрім медичних, також м’які кутки, кухню);

професійні кавоварки і побутові холодильники;

персональний комп’ютер тощо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОЗ забрало в Університетської лікарні магнітно-резонансний томограф. Причиною стала відсутність в лікарні спеціального приміщення для його встановлення.

Що відомо про підрядника

Будівельна фірма «Жовква», за даними сервісу YouControl, з кінця 2022 року належить Олегу Кузику. У 2023 році її загальний дохід становив 246 млн грн, з яких понад 145 млн – за результатами участі в державних тендерах.

Та вже у 2024 році фірма отримала державних підрядів на 550 млн грн, а інших доходів не мала.

Один із найбільших замовників будівельної фірми «Жовква» – це Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. За 2022-2024 роки фірма отримала від медзакладу замовлень на понад 400 млн грн. В одному з останніх тендерів журналісти NGL.Media знайшли завищення цін. Також вони писали про умови тендерів, що унеможливлювали прихід на торги інших учасників. Додамо, що реконструкція госпіталю у Винниках відбувається в межах державної програми «Велике будівництво».

Цікаво, що разом із «Жовквою» підряди на ремонт госпіталю у Винниках отримувало ТОВ «Екобудінвест плюс», власниками якого на той час також був Олег Кузик. Наприкінці 2024 року власником цієї фірми став громадянин Узбекистану Хасанбой Нурматов, який перереєстрував її в Києві.

Окрім військового госпіталю у Винниках, що є комунальним закладом Львівської облради, будівельна фірма «Жовква» також отримувала великі підряди від інших комунальних закладів ЛОР: Львівський регіональний онкологічний центр, Львівський обласний перинатальний центр, Львівська обласна клінічна лікарня, військовий ліцей імені Героїв Крут.

Ще один підряд – на майже 110 млн грн – фірма отримала від «Львівської політехніки». Ідеться про реконструкцію і термомодернізацію одного з корпусів університету за кошти Європейського інвестиційного банку.

37-річний Олег Кузик також був співвласником ТОВ «Будівельна Ліга Захід» разом із Марком Ткачем, який є керівником низки компаній, пов’язаних із будівельною компанією «Прауд» з польськими інвестиціями, що будує житлові будинки у Львові і котеджі біля Львова. Наприкінці минулого року і Олег Кузик, і Марко Ткач вийшли з числа засновників цієї фірми. Зараз її власником є Андрій Черниш, який також значився засновником ТОВ «Екобудінвест плюс» перед тим, як фірма перейшла іншому власнику.

У 2015 році Олег Кузик балотувався до Львівської міської та обласної рад від партії «Сила людей», але не пройшов. За даними сервісу YouControl, Олег Кузик неодноразово порушував правила дорожнього руху, зокрема він має штраф за пошкодження об’єктів та інших машин під час ДТП.