МОЗ купило обладнання на 1,6 млрд грн, але лікарні не можуть ним користуватися

Рахункова палата провела аудит відповідності закупівель МОЗ дорогого обладнання та його використання медзакладами. Вже після аудиту стало відомо, що дорогий магнітно-резонансний томограф, анонсований для університетської лікарні у Львові, передали іншому закладу. Про це розповіла голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Упродовж 2023 і частково 2024 року Міністерство охорони здоров’я закупило дороге медобладнання на 1,6 млрд грн. Ідеться про 15 інноваційних систем лінійних прискорювачів, 28 магнітно-резонансних томографів і стоматологічний комп'ютерний томограф.

Обладнання мало запрацювати ще до кінця 2023 року, проте процес його передачі розпочався лише у 2024-му і досі не завершений.

Як встановили аудитори, станом на 1 листопада 2024 року до медзакладів надійшло лише 22 одиниці медобладнання, з яких ввели в експлуатацію лише дві.

Причиною такої ситуації в Рахунковій палаті назвали неорганізованість закупівель, за які відповідали профільне міністерство і ДП «Медичні закупівлі». Так, МОЗ не зібрало від медзакладів інформацію про те, що їм потрібно, не поцікавилося готовністю приміщень під обладнання, не встановило чіткі критерії розподілу обладнання тощо. Як наслідок, люди не можуть отримати медичні послуги, а обладнання може псуватися через неналежне зберігання.

Щоб вирішити проблему, у МОЗ почали перерозподіл обладнання. Серед іншого, за словами Ольги Піщанської, вже після завершення аудиту МОЗ передало магнітно-резонансний томограф від Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького до іншого закладу, де для дорогого апарату є відповідне приміщення.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше повідомлялося про те, що створена цьогоріч університетська лікарня на вул. Огієнка, 5 у Львові мала отримати від МОЗ новий магнітно-резонансний томограф і ангіограф.