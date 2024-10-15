Аби пройти обстеження на КТ, мешканцям Львівської громади достатньо мати електронне скерування

На базі Другого медичного об’єднання Львова запрацював новий кабінет компʼютерної томографії. Відтепер мешканці Львівської громади можуть отримати комп’ютерну томографію (КТ) безкоштовно, потрібно мати лише електронне скерування від лікаря, повідомили 15 жовтня в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

Новий сучасний кабінет КТ відкрився на вул. Коновальця, 26а. На облаштування кабінету з бюджету міста виділили 32,4 млн грн, з яких майже 20 млн грн коштував томограф. Він дозволяє проводити точні дослідження всіх органів та систем, допомагаючи своєчасно діагностувати різні патології.

«Цей томограф відкриває нові можливості для пацієнтів, забезпечуючи якісну, точну діагностику та доступність послуг для кожного. Зробити КТ можна за електронним скеруванням відповідно до програми медичних гарантій безкоштовно», – каже генеральний директор Другого медичного об’єднання Львова Андрій Миськів.



У кабінеті компʼютерної томографії можна буде зробити КТ мозку, черепа, придаткових пазух носа і орбіт, скроневих кісток, м’яких тканин шиї з контрастуванням, хребта одного відділу, органів черевної порожнини, органів черевної порожнини з контрастуванням, органів грудної порожнини, органів грудної порожнини з контрастуванням, комп’ютерну томографію-ангіографію (однієї анатомічної ділянки), двох анатомічних ділянок з контрастуванням, скринінг всього тіла з контрастуванням, КТ однієї анатомічної ділянки (суглоб, кістки тазу з 3D-реконструкцією). Кабінет працюватиме з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00.

Записатися на обстеження можна за телефонами:

• рецепція: 097 311 66 05

• кол-центр: 067 150 16 17