У новоствореному центрі реабілітацію проходитимуть діти з усієї України

У Львові створять реабілітаційний центр для фізичної та психологічної реабілітації українських дітей, які пережили фізичні та психологічні втрати, поранення і травми внаслідок повномасштабної війни. Центр створять на базі Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, а точніше, на базі університетської лікарні (колишня залізнична лікарня). Відповідний меморандум про співпрацю підписали очільник МОЗ Віктор Ляшко, ректор медуніверситету Орест Чемерис і голова Наглядової ради Фундації дитячої лікарні та науково-дослідного інституту «Надія» (Фінляндія) Анна-Катерина Бернер, повідомило 10 жовтня МОЗ.

«Через війну українські діти змушені залишати власні домівки та звичний спосіб життя, щоденно ховатися від бомбардувань у сховищах, а ті діти, які живуть у зонах бойових дій, на жаль, були свідками збройних нападів та переживають вкрай травматичний досвід. Маємо забезпечити їх необхідним лікуванням, а також допомогти якнайшвидше відновитися. Завдяки активній підтримці та допомозі наших міжнародних партнерів, зокрема й фундації “Надія”, на базі Львівського медичного університету ми плануємо створити новітній та потужний реабілітаційний центр, де маленькі пацієнти матимуть змогу пройти необхідне лікування та реабілітацію», – каже Віктор Ляшко.

У рамках меморандуму планують створити дитячий медичний реабілітаційний центр для забезпечення якісної фізичної та психологічної реабілітаційної допомоги. Проєкт включатиме віртуальну лікарню, реабілітаційний центр та науково-дослідний інститут, зокрема:

реабілітаційний центр – буде центром передового досвіду з якісної медичної реабілітації, присвяченої пацієнтам педіатричного профілю (стаціонарна та амбулаторна фізична та психологічна реабілітація);

віртуальна лікарня — включатиме телемедицину, міжнародну підтримку рівня компетентності та тріаж для амбулаторної реабілітації. Лікарня використовуватиме у роботі віртуальну платформу;

дослідний і освітній інститут — поширення європейських практик реабілітації для розвитку медичної реабілітації в Україні. Навчальний центр зосереджуватиметься на навчанні та ліцензуванні спеціалістів, напрацьовуючи нові найкращі практики, що можуть бути поширені в Україні та за її межами.

Для реалізації проєкту буде взято успішний досвід Фінляндії у створенні Нової дитячої лікарні у 2017 році. Фінансування проєкту фундацією «Надія» здійснюватиметься протягом наступних 5-7 років. Фінансування Віртуальної лікарні складатиме близько 10 млн євро, а Реабілітаційного центру — 50 млн євро. Решту коштів буде отримано завдяки реалізації Програми медичних гарантій. Створення Науково-дослідного центру покриватиметься фундацією на початковому етапі.

Ректор медуніверситету Орест Чемерис уточнив ZAXID.NET, що реабілітаційний центр для дітей буде створюватися на базі університетської лікарні. Мова йде про будівництво нового центру, але проєкт і фактичне будівництво буде ще погоджуватися міністерством і фундацією. Наступного тижня у Стокгольмі відбудеться конференція, на якій обговорять це питання детальніше.