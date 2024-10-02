Консультації і операції для дітей - безкоштовні

Наприкінці жовтня у Центр дитячої медицини (лікарня «Охматдит») приїжджають американські окулопластичні хірурги та офтальмологи, які безкоштовно консультуватимуть і оперуватимуть дітей з вадами обличчя та ділянки очей з різних куточків України. Запис уже розпочався і триватиме до 20 жовтня, повідомили в лікарні.

До львівського дитячого Центру приїдуть офтальмологи, окулопластичні хірурги Джордж Корона та Стюарт Сейфф. Це не перший їхній приїзд до Львова. Мета візиту – продовжити допомогати дітям і лікарям, щоб найсучасніша методи лікування стали можливими для них вдома. Американські спеціалісти діляться з українськими колегами найновішими методиками, які вони згодом зможуть застосовувати постійно.

Львівські спеціалісти спільно з закордонними колегами проводитимуть реконструктивні операції з відновлення обличчя та ділянки очей дітям від народження до 18 років, які потребують таких втручань через травми обличчя, повік, дефекти лицевих кісток, вроджені чи набуті вади через воєнні дії. Консультації і операції для дітей є безкоштовні і вони стали можливі завдяки співпраці ASOEP та міжнародних організацій СМА (Християнська медична асоціація) і LEAP Global Missions.

У Центрі повідомляють, що записатися на консультацію можна до 20 жовтня, заповнивши google-форму або в Instagram.