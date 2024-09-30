Усе найважче уже позаду, дівчинка вільно дихає, бігає, їздить на велосипеді

Дитячі кардіохірурги лікарні св.Миколая провели складну операцію на серці 8-річній мешканці Львівщини з вродженою вадою. У дитини дві ключові судини розташувалися в неправильному положенні, іншими словами, аорта і легенева артерія помінялися місцями.

Транспозиція магістрастральних судин з дефектом міжшлуночкової перегородки та стенозом клапану легеневої артерії. Так звучить основний діагноз 8-річної Аліни. Ще в утробі матері дві ключові в організмі судини, які несуть кров від серця до всіх органів і тканин, зайняли не своє положення: аорта та легенева артерія помінялися місцями. Перша виходила із правого шлуночка, а друга – із лівого. У здоровому серці все має бути навпаки. Водночас, між шлуночками утворився великий отвір — дефект перегородки, а клапан легеневої артерії був ще й стенозований — небезпечно звужений, що обмежувало кількість крові, яка потрапляла до легень, повідомили у лікарні.

Вроджена вада серця згубно впливала на стан дівчинки і якість її життя. До легень потрапляло замало крові, тож бракувало і кисню в організм. Аліні ставало все важче дихати, пальці синіли, вона часто непритомніла, не могла бігати з однокласниками. Через цю ваду дівчинка повільніше росла: у вісім років виглядала на шість.

Ця вада у майбутньому могла призвести до серцевої недостатністі. І аби уникнути цього, потрібна була складна операція. По допомогу рідні звернулися до завідувача відділення дитячої кардіохірургії Олександра Ячніка, який вже успішно прооперував дитину з такою ж вадою. Тоді він з командою вперше в Україні виконав операцію подвійного переміщення артеріальних коренів або Double Root Translocation.

«В Аліни була така ж вада, але з певними анатомічними особливостями. Тому спеціалісти вирішили виконати радикальну корекцію, але в іншій модифікації — так звану Half Turned Truncal Switch (HTTS) або напівротацію артеріального трункуса. В Україні таку операцію теж виконали вперше. Спочатку кардіохірурги висікли клапани аорти та легеневої артерії на єдиній площадці і ротували її, перемістивши клапани в анатомічно правильне положення. Тобто з’єднали з потрібними шлуночками та одночасно закрили дефект міжшлуночкової перегородки. Фінальним етапом була складна реконструкція гілок легеневої артерії, які були деформовані внаслідок довгого перебігу хвороби», – кажуть у лікарні.

Багатоетапна відкрита операція на серці тривала 9 годин і минула успішно. Нині Алінка вже повністю відновилася після оперативного втручання. Вона вільно дихає, бігає, їздить на велосипеді.