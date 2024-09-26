Хлопчика оперували уролог Андрій Поцюрко (справа) і хірург Микола Микита

Урологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 10-річного мешканця Волині з рідкісною пухлиною яєчка. Такі утворення небезпечні тим, що можуть вплинути на статевий розвиток дитини і перероджуватись у злоякісні.

Родина хлопчика з Волині. До уролога за місцем проживанням батьки 10-річного Станіслава звернулися, коли помітили у сина почервоніння на статевому органі. Під час огляду лікар виявив затвердіння. Болю та інших скарг у хлопчика не було. МРТ-обстеження показало, що дитині потрібне хірургічне втручання, тож його скерували до львівських урологів, повідомили у лікарні.

У лікарні хлопчику провели необхідні обстеження і поставили діагноз: дермоїдна кіста правого яєчка. «Це одне з доволі рідкісних захворювань чоловічих статевих органів. Захворювання може прогресувати та вплинути на статевий розвиток дитини. Такі утворення можуть перероджуватися і у злоякісні», – кажуть у лікарні.

Тож дитину почали готувати до операції. До операційної команди увійшли уролог Андрій Поцюрко, хірург Микола Микита і операційна медсестра Любов Горак. Операція пройшла успішно. Гістологічне дослідження, яке провели після операції, підтвердило поставлений урологами діагноз. Надалі хлопчик буде під наглядом лікарів Центру.