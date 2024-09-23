Маленька пацієнтка з командою лікарів, які допомогли їй позбутися надокучливого болю

Спеціалісти Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр) виявили у 10-річної хмельниччанки рідкісне захворювання – синдром Ледда. Таку патологію зазвичай діагностують у ранньому дитячому віці, найчастіше у перші кілька місяців життя. Тому синдром мальротації (синдром Ледда) у 10-річної дитини здивував медиків.

Дівчинка з народження страждала від нападів сильного болю у животі, періодичної нудоти та блювоти з домішками жовчі. дівчинка мала поганий апетит і відставала в розвитку від ровесників. Кілька разів на рік її госпіталізовували через загострення симптомів. Після стабілізації стану дівчинка почувалася краще, але це тривало недовго і погане самопочуття поверталося, повідомили у Центрі.

Під час чергового загострення хвороби сім'я з Хмельниччини звернулися по допомогу до спеціалістів Центру. Маму турбувало часте блювання та кишкові розлади, що не припинялися, і різка втрата маси тіла – понад 15 кг за два місяці. Місцеві медики скерували дитину до Львова, в Клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді, бо підозрювали психосоматичні причини розладу харчової поведінки. Та після огляду дитини, спеціалісти Центру запідозрили вроджену ваду розвитку кишківника.

«Великий живіт та звук повітря у верхній частині живота при перкусії – ці симптоми насторожували і змушували думати про ваду розвитку шлунково-кишкового тракту. Ми провели дитині необхідні обстеження. І вже під час УЗД лікар Віктор Жельов побачив ознаки “вихору” (whirlpool sign), що характерно для синдрому мальротації. Діагноз також було підтверджено рентгеноскопією», – каже гаспроентеролтгиня Центру Віта Волощук.

За її словами, синдром мальротації – вада кишківника, при якій він має неправильне розташування у черевній порожнині, а відтак не може нормально функціонувати. Ця рідкісна патологія трапляється з частотою 1 випадок на 500 новонароджених, а серед старших дітей значно рідше.

Хірурги Центру провели дівчинці відновлювальну операцію. Оперувати дитину треба було терміново через стрімке наростання симтомів кишкової непрохідності.

«Під час оперативного втручання ми спершу провели корекцію аномальних вроджених спайок, а потім відновили нормальне положення кишківника, тобто, вклали його у правильній анатомічній формі у черевній порожнині. При цьому потрібно було забезпечити прохідність судин і нормальну роботу самого кишківника. Це складна і копітка робота для хірургів, але ми успішно з нею впоралися. Дитина одужує, добре почувається, повертається поступово до нормального харчування», – каже дитячий хірург Андрій Кузик.

Маленьку пацієнтку уже виписали з лікарні. Її перестав турбувати біль у животі, зникла постійна нудота, з’явився апетит. Вона навіть набрала кілька кілограмів ваги.