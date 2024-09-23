Операція пройшла успішно і хлопчик з лікарні вже поїхав додому

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая прооперували 7-річного хлопчика з Вінниці, у якого під нігтем на руці виникла чорня пляма. Обстеження показало, що це доброякісне утворення, яке могло позбавити хлопчика можливості повноцінно рухати рукою.

Коли Ярославу Саулі було три роки, на великому пальці правої руки в нього з’явилися смужки чорного кольору. Батьки подумали, що син просто вдарився, але вирішили про всяк випадок показати дитину спеціалістам. Вінницькі медики з’ясували, що це невус – доброякісне утворення у вигляді пігментної плями на шкірі. Пухлина утворилась прямо під нігтем. Новоутвір видалили, та через чотири роки стався рецидив: палець почорнів і навіть почав деформуватись. Батьки хлопчика звернулися по медичну допомогу до спеціалістів Львова, повідомили у лікарні.

Після обстеження спеціалісти з’ясували, що цього разу пухлина розрослася вже на самій кістці нігтьової фаланги. Вона деформувала палець та підняла вже геть чорний ніготь. Через біль хлопчик уже не міг повноцінно рухати кистю. Допомогти дитині могла лише операція.

«Під час хірургічного втручання хірурги повністю видалили пухлину і частину кістки. На момент втручання розмір новоутвору сягав уже понад 1,5 см, тож на місці, де була пухлина, утворився дефект, тобто бракувало невеликої частини пальця, а здорова кістка була оголеною. Аби закрити її шкірою, хірурги виконали лоскутну пластику: зробили геометричні розрахунки, викроїли шкіру з різних частин пальця дитини і перекрили дефект», – кажуть у лікарні.

Операція минула успішно і Ярослав уже повернувся до Вінниці. Лікарі кажуть, що хлопчик зможе без застережень продовжити улюблене заняття – грати футбол і ходити на тренування.