Хлопчик з лікарні поїхав додому здоровий

Дитячі хірурги львівської лікарні св. Миколая провели надскладну операцію 11-річному львів’янину з рідкісною пухлиною обличчя, яка була розміром як перепелине яйце, розрослася, могла перетиснути лицьові нерви та переродитися у злоякісну.

В 11-річного Максима Білецького мама ще два роки тому зауважила на щоці біля лівого вуха невелику гульку. Вже за кілька місяців новоутвір збільшився. Лікарі, у яких консультувалися батьки, зробили УЗД і виявили 12-міліметрову пухлину і порадили спостерігати за нею. За рік вона стала ще більшою, розміром із перепелине яйце. Тоді мама школяра звернулася по допомогу до спеціалістів лікарні св. Миколая, повідомили у медзакладі.

У лікарні хлопчика дообстежили і встановили остаточний діагноз: аденома привушної слинної залози. Це рідкісна доброякісна пухлина, яка може перетворюватися на злоякісну. Завдовжки вона була 4 см і почала перетискати лицьові нерви. Аденому слід було якомога швидше забрати. Та вона була розташована у критичній зоні, де лицьовий нерв розгалужується, що було викликом для хірургів. Якщо зачепити будь-яку з гілочок, порушиться міміка всього обличчя. Тож видалення пухлини в такому місці вимагало неабиякого вміння і точності.

«Оперувати ми вирішили під мікроскопом, щоби збільшено бачити критично важливу зону, у якій оперуємо. Крім цього, під час втручання ми спеціальним електростимулятором подразнювали гілочки лицьового нерва, аби контролювати, чи не зачіпаємо їх», – каже хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Операція тривала дві години. Хірургам вдалося успішно відділити пухлину від навколишніх тканин та нервів, не пошкодивши їх. Уже на другий день після операції Максим поїхав з лікарні додому здоровий.