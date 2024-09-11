Маленьку Мілану вже виписали з лікарні

Спеціалісти двох дитячих лікарень Львова і Рівного боролися за життя однорічної мешканки Рівненщини, у якої вітрянка спровокувала важке ускладнення, зокрема, флегмону (гнійне запалення мʼяких тканин). М'які тканини тулуба були пошкоджені подекуди аж до кісток. У дитини зупинилося серце, на щастя, її вдалося реанімувати.

Наприкінці червня мама Мілани помітила на тілі доньки, якій був лише 1 рік і 9 місяців, характерну для вітряної віспи висипку. Місцевий педіатр на Рівненщині підтвердив діагноз. Під час огляду дитина почувалася нормально та вже за годину її стан різко погіршився, а шкіра посиніла. До лікарні у Рівному дівчинку потрапила із зупинкою серця. На щастя, медикам вдається її реанімувати. Тиждень лікарі боролися за життя дитини у відділенні інтенсивної терапії, а тоді у стані медикаментозної коми відправили до Львова, у дитячу лікарню св. Миколая, повідомили у медзакладі.

До Львова дитина прибула у вкрай важкому стані і львівські лікарі продовжили боротьбу за життя дитини. Команда анестезіологів під керівництвом Яреми Безніска продовжила заходи інтенсивної терапії і через зонд живила виснажений організм висококалорійним та білковим харчуванням, а хірурги чистили і лікували глибокі рани на тілі дитини. У дівчинки виникло одне із можливих ускладнень вітрянки – флегмона (гнійне запалення мʼяких тканин). Рани подекуди сягали вже мʼязів та кісток.

«Вітрянка – це передусім вірус, який дуже знижує імунітет, і мікроби, які живуть на шкірі, під шкірою уже не мають стримуючого фактору, активно розмножуються та проникають через пошкодження. Тобто, маленька пацієнтка просто розчесала висипку і в ці ранки проникли мікроби. Такі запальні процеси можуть дуже швидко поширюватися, всього за кілька годин. І можуть призводити до ось таких дуже складних наслідків», – пояснила хірургиня Лариса Шевченко.

У львівській лікарні Мілана була у комі близько трьох тижнів. Коли опритомніла, рани вже були достатньо чистими для проведення операцій із закриття дефектів. На ушкоджені ділянки хірурги пересадили власну шкіру дитини із лівого стегна. Клапті прижилися. Згодом дівчинка почала самостійно їсти та пити, а перші кроки після коми зробила із командою фізичних терапевтів.

Дівчинку вже виписали з лікарні. У вересні їй виповниться два роки. Лікарі наполегливо рекомендують батькам вакцинувати дітей від вітряної віспи. Вакцинація не входить до календаря обов’язкових щеплень, утім лише вона здатна вберегти дітей від можливих важких наслідків вітрянки.