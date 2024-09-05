Хлопчик з лікарні вже поїхав додому, але ще буде деякий час під спостереженням лікарів

Львівські хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно проопервали 4-річного хлопчика зі Стрия, якого за око вкусив собака. Укус був глибокий, але, на щастя, саме око не зачепив, зір дитині збережено.

4-річний Андрійко бавився на подвірʼї біля будинку і побіг до домашнього собаки, що був поруч. Він почав гладити тварину і, ймовірно, зачепив за вухо собаку. І той вкусив його за око. Коли на крик сина прибігла мама, все обличчя дитини було в крові, повідомили в лікарні.

«Я спершу не могла зрозуміти, де саме вкусив собака, бо було усе в крові. Із паніки та страху забула номер виклику екстреної допомоги. Побігла до сусідів і вони викликали «швидку», – розповіла мама хлопчика.

Дитину госпіталізували спершу до місцевої лікарні, а звідти перевели до Центру дитячої медицини, де дитину відразу взяли в операційну. До операційної команду увійшли керівник клініки невідкладної та малоінвазивної хірургії, хірург Ігор Гулавський, офтальмологи Мирослава Хандій, Всеволод Радомський і анестезіолог Юлія Балашук.

Операція пройшла успішно. Під час оперативного втручання хлопчику зашили верхню та нижню повіки ока.

«Укус собаки був глибокий. Були пошкодженні всі шари верхньої та нижньої повіки, включно з м’язовим, але нам вдалося повністю усе відновити», -повідомив керівник клініки невідкладної та малоінвазивної хірургії, хірург Ігор Гулавський . Саме око, на щастя, собака не зачепив. Зір збережено.

Хлопчикв уже виписали з лікарні, та він буде ще під спостереженням спеціалістів Центру, які оцінюватимуть формування післяопераційних рубців.