Зараз Ігор займається з фізичним терапевтом і готується до протезуванняпацієнт

Спеціалісти львівської лікарні св. Пантелеймона врятували життя 18-річному львів’янину Ігорю Тригубенко, який у травні їхав на мотоциклі і потрапив у ДТП. Хлопець отримав множинні важкі травми, місяць був у комі та втратив ногу. Зараз він готується до протезування в Національному реабілітаційному центрі Unbroken.

Ігор розповів лікарям, як потрапив у ДТП 18 травня. «Було вже темно. Я їхав по своїй смузі і тут бачу яскраві фари. Раптово на мою смугу виїхало легкове авто. Спробував трохи дати вправо, але це не допомогло. Я дуже далеко відлетів. Кажуть, що десь на 28 метрів і що мене врятував шолом. Він був майже стертий з лівого боку. Якби не шолом, то я би загинув на місці. Так мені потім сказали лікарі», – згадує хлопець.

«Швидка» доставила важко травмовано хлопця до лікарні св. Пантелеймона. У нього діагностували відкриті переломи лівої руки та ноги, а також забій грудної клітки.

«Найважча ситуація була з нижньою кінцівкою. Обидва переломи – стегнової та гомілкової кісток – виявилися дуже складними. Ортопеди-травматологи забрали пацієнта в операційну , провели стабілізацію переломів апаратами зовнішньої фіксації та виконали остеосинтез стегнової кістки. Тобто, склали фрагменти і зафіксували їх металевою конструкцією», – кажуть у лікарні.

Після операції в Ігоря з’явилося одне з можливих ускладнень, що виникає при переломах та втручаннях на кістках – жирова емболія, коли жири потрапляють до кровоносної системи і блокують судини. Пацієнт на два тижні впав у кому. Коли опритомнів, то його занурили в кому вже медикаментозно, бо біль, що його відчував Ігор, був просто нестерпний. Загалом хлопець пробув у комі місяць. Лікарі продовжували боротися за збереження його лівої ноги, та через запалення кінцівку довелося ампутувати нижче коліна.

Зараз хлопець займається фізичною терапією у Центрі Unbroken та готується до протезування.