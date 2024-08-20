Американський морпіх-волонтер з ампутованою ногою приїхав на велосипеді з Кракова до Львова
Новини Львова від ZAXID.NET за 20 серпня
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У вівторок, 20 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Смертельна недуга після купання. У львівській лікарні врятували підлітка з Вінниці, який підхопив лептоспіроз у водоймі.
- Роботи тривають. Доріжки доступності на площі Ринок облаштують на перехрестях з Краківською і Друкарською.
- Зібрати кошти для українських воїнів. Для цього морський піхотинець США велосипедом їде з Кракова до Києва.
- Зустріч зі спортсменами. У Львові подяками та подарунками відзначили учасників Олімпіади-2024.
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