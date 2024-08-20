Вісім спортсменів з Львівщини поїдуть на Паралімпіаду до Парижа

Восьмеро спортсменів з Львівщини представлятимуть Україну на Паралімпійських іграх у Парижі, які пройдуть з 28 серпня до 8 вересня. Загалом від України на змагання поїдуть 140 спортсменів.

Як розповів начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін, Львівщину представлятимуть:

Наталя Морквич – заслужений майстер спорту України з фехтування на візках (УОРА - ураження опорно-рухового апарату);

Андрій Демчук – заслужений майстер спорту України з фехтування на візках (УОРА);

Антон Дацко – заслужений майстер спорту України з фехтування на візках (УОРА);

Роман Павлик – заслужений майстер спорту України з легкої атлетики (УОРА);

Віктор Дідух – заслужений майстер спорту України з пара тенісу настільного(УОРА);

Павло Баль – майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів (УОРА), майстер спорту України з паравелосипедного спорту (шосе, УОРА);

Сергій Атаманенко – заслужений майстер спорту України з парастрільби з лука серед спортсменів з ураженнями ОРА;

Роман Мичка – майстер спорту України з плавання серед спортсменів з порушенням зору.

Паралімпійські Ігри в Парижі триватимуть з 28 серпня до 8 вересня. Загалом збірна України виступатиме в Парижі у складі 140 спортсменів (96 чоловіків та 44 жінки) у 17 видах спорту із 22, представлених у програмі ігор Паралімпіади-2024: пара легка атлетика, пара пауерліфтинг, пара дзюдо, пара стрільба з лука, пара настільний теніс, фехтування на візках, пара стрільба кульова, пара плавання, пара академічне веслування, пара велоспорт, голбол, пара каное, пара триатлон, пара бадмінтон, пара тхеквондо, боча, волейбол сидячи.