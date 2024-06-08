Усі троє спортсменів є представниками львівського регіонального центру «Інваспорт»

Троє фехтувальників зі Львівщини здобули ліцензії на Паралімпійські ігри у Парижі. Це – Наталія Морквич, Андрій Демчук та Антон Дацко. Про це у суботу, 8 червня, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Спортсмени отримали путівки на Паралімпіаду за підсумками рейтингу, який сформували за результатами міжнародних змагань упродовж двох років.

«Андрій Демчук у Парижі змагатиметься у трьох видах зброї: шабля, шпага та рапіра. Антон Дацко – на шаблі та шпазі, а Наталя Морквич – на шаблі та рапірі», – розповів начальник управління молоді та спорту Львівської ОВА Роман Хім’як.

Усі троє спортсменів є представниками львівського регіонального центру «Інваспорт».