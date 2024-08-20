На перехресті вул. Богданівська-Платова з'явилася додаткова смуга для повороту праворуч

У Львові внесли зміни у схему дорожнього руху на перехресті вул. Богданівської та Пластової. Там з’явилася додаткова смуга.

«Важливе оновлення в схемі дорожнього руху на перехресті вул.Богданівської та вул. Пластової. Вдалося розширити проїжджу частину та облаштувати додаткову смугу руху. Від тепер маємо окрему смугу для правого повороту на вул. Пластову», – повідомив 20 серпня голова Личаківської райадміністрації Юрій Лукашевський.

На його думку, такі зміни мають зменшити час очікування водіїв в заторах у час пік.

Юрій Лукашевський уточнив ZAXID.NET, що роботи з розширення проїжджої частини тривали місяць – з середини липня. Проїжджу частину розширили, звузивши острівці безпеки. Додаткова смуга з нанесенням дорожньої розмітки та ознакуванням з’явилася 10 серпня.