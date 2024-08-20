Відзначення спортсменів у Львівський ОВА 20 серпня 2024 року

У вівторок, 20 серпня, у Львівській ОВА подяками та подарунками відзначили учасників Олімпіади в Парижі, які представляли Львівщину. Спортсмени, які посіли 1-6 місця, отримають від ЛОВА грошові винагороди. Борчиня Оксана Лівач, яка здобула 5-те місце під час змагань з вільної боротьби, розповіла, що відчувала на Олімпійських іграх підтримку України.

«Хочеться подякувати ЗСУ, які боронять країну й у нас є можливість виступати. Олімпіада зовсім не схожа на інші змагання, навіть на попередню Олімпіаду, тому що вона відбувалася в стані повномасштабної війни й ми розуміли велику відповідальність за свою країну. Кожен хотів показати найвищий результат. В олімпійському селищі спортсмени були дуже об'єднані. Такої атмосфери я не відчувала дуже давно. Ми відчували дуже сильну підтримку від українців. Я також дуже хотіла принести медаль, але повернулась без неї. Ми працюватимемо, щоб гідно представляти країну й нести наш прапор», – сказала Оксана Лівач.

Керівник управління спорту та молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін зазначив, що сподівається на високі результати львів'ян на наступній Олімпіаді 2028 року.

«Завжди говорю, що я причинно-наслідкові зв'язки. Під час Олімпіади в Токіо Львівщина мала три медалі. Я мав щастя вибирати квартири для наших олімпійців, які їм подарувало місто, вручати ключі. Ми обирали найкращі варіанти й нам не соромно за те, що ми дали спортсменам. Я розчарований, бо немає приємності вибирати квартиру олімпійцям цього року. Однак впевнений, що вони подарують таку нагоду наступного олімпійського циклу. Зараз ми маємо поставити за мету зробити максимум для Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі», – сказав Антон Нікулін.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Парижі виступили 10 спортсменів з Львівщини. Найкращими були результати борчині Оксани Лівач (5-те місце), стрільця Павла Коростильова (5-те місце), гімнастки Аліни Мельник (7-ме місце); футболістів Данила Сікана, Олексія Сича, Олега Федора (9-те місце). Загалом Україна з 12 медалями (3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових) посіла 22-ге місце в командному заліку Олімпіади.