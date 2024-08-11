Олександр Хижняк приніс Україні золоту медаль Олімпіади у боксі

У неділю, 11 серпня, Україна виступом Муразі Мчедлідзе у вільній боротьбі завершила змагання на Олімпійських Іграх у Парижі. Наші земляки загалом здобули 12 нагород (3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових медалі) і посіли 22-ге місце з 84-х у рейтингу національних команд.

На першій сходинці (до офіційного завершення Олімпіади) йдуть США (126 медалей), на другому щаблі розташувався Китай (91 медаль), а замикає трійку Японія (45 медалей). Також у ТОП-10 медального заліку потрапили Австралія (53 медалі), Франція (64 медалі), Нідерланди (34 медалі), Велика Британія (65 медалей), Південна Корея (32 медалі), Італія (40 медалей) та Німеччина (33 медалі).

Які медалі завоювала Україна

Золото

Першу золоту медаль для України виборола збірна з фехтування на шаблях – Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька. Ярослава Магучіх тріумфувала у стрибках у висоту, а боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у вазі до 80 кілограмів.

Срібло

Український стрілець Сергій Куліш завоював медаль у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. Гімнаст Ілля Ковтун виборов першу в історії України нагороду у спортивній гімнастиці у вправах на брусах, а Анастасія Рибачок та Людмила Лузан взяли срібло у веслуванні в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Ще дві медалі вибороли борці: Парвіз Насібов – у греко-римській боротьбі (вага до 67 кг) та Ірина Коляденко – у вільній боротьбі (вага до 62 кг).

Бронза

Першу медаль на цьогорічних Олімпійських іграх для України завоювала фехтувальниця Ольга Харлан. Ірина Геращенко здобула бронзу в стрибках у висоту, розділивши третю сходинку з австралійкою Елеонор Паттерсон (обидві взяли висоту 1,95 метра). Ще по одній бронзі завоювали метальник молота Михайло Кохан та Жан Беленюк (у греко-римській боротьбі до 87 кг).

Нагадаємо, раніше президент НОК Вадим Гутцайт озвучив суми преміальних для українських атлетів. Так за золото Олімпіади спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібло 100 тисяч, а за бронзу 80 тисяч доларів.