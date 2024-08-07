Олександр Хижняк виграв золото Олімпіади-2024 роздільним рішенням суддів

Український боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу у середній ваговій категорії (до 80 кг). У фінальному поєдинку він переміг Нурбека Оралбая з Казахстану роздільним рішенням суддів – 3:2.

На шляху до фіналу Хижняк без особливих проблем переміг Пилипа Акілова з Угорщини та Вандерлея Перейру з Бразилії. У півфіналі він зустрівся з дворазовим олімпійським чемпіоном, кубинцем Арленом Лопесом, і у важкому поєдинку здолав суперника 3:2. Українець загалом був одним із фаворитів у своїй ваговій категорії і впевнено та наполегливо підтверджував цей статус.

У фіналі проти Нурбека Оралбая Хижняк виграв перший раунд – 3:2, але програв другий з таким же рахунком, тому загалом після двох раундів була нічия – 2:2. Доля олімпійського золота вирішувалася в останній трихвилинці, де українець просто знищив суперника – всі судді віддали йому перевагу в цьому раунді, а в результаті – і звання олімпійського чемпіона.

Золото Олександра Хижняка – вже третє для України на цій Олімпіаді. Першу золоту медаль виграла команда шаблісток, другу – Ярослава Магучіх у стрибках у висоту. Також у скарбничці України два стрібла – Сергія Куліша у стрільбі з гвинтівки та Іллі Куліша у вправах на паралельних брусах, а також три бронзи – Ольги Харлан в індивідуальній шаблі, Ірини Геращенко в стрибках у висоту та Михайла Кохана в метанні молота. З таким доробком Україна посідає 18 місце в медальному заліку.

Нагадаємо, Олександр Хижняк – триразовий призер Європейських ігор. У 2015-му він став бронзовим призером у Баку, у 2017-му – чемпіоном Європи та світу, у 2019-му виборов золото в Мінську, а у 2023-му здобув чемпіонство у Кракові. Для Хижняка цьогорічні Ігри стали другими у кар'єрі. На своїх дебютних Олімпійських іграх у Токіо-2020 здобув срібло, втративши перемогу в останньому раунді фінального бою.