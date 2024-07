На Олімпійських іграх у Парижі закінчився перший день змагань. У суботу, 27 липня, серед спортсменів розіграли 13 комплектів медалей із 329, які планується розіграти до кінця змагань.

На 4 комплекти медалей претендували українські спортсмени, проте досягти успіху їм не вдалося. Найближчими до цього були шпажистки Олена Кривицька та Влада Харькова, які поступилися у чвертьфінальних матчах майбутнім золотій та срібній медалісткам.

Найбільше золотих медалей (3) у перший день Олімпіали-2024 виграла Австралія – велоспортсменка Грейс Браун, пловчиня вільним стилем Аріарн Тітмус, для якої це вже третє олімпійське золото, та її колеги в естафеті вільним стилем по 100 м. Два золота – у міксті з кульової стрільби та синхронних стрибках у воду серед жінок – взяв Китай.

По одному золоту у США (естафета вільним стилем серед чоловіків), Франції (регбі-7), Гонконгу (фехтування на шпагах, індивідуальні змагання серед жінок), Південної Кореї (фехтування на шпагах, індивідуальні змагання серед чоловіків), Німеччини (400 м вільним стилем, чоловіки), Японії (дзюдо, жінки до 48 кг), Казахстану (дзюдо, чоловіки до 60 кг), Бельгії (роздільна шосейна гонка, чоловіки).

Загалом найбільше медалей – по 5 – виграли Австралія (три золота і два срібла) та США (одне золото, два срібла, дві бронзи).

Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 27 липня – читайте на ZAXID.NET.

Медальний залік Олімпіади станом на 27 липня

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Австралія 3 2 0 5 2 Китай 2 0 1 3 3 США 1 2 2 5 4 Франція 1 2 1 4 5 Південна Корея 1 1 1 3 6 Бельгія 1 0 1 2 7 Японія 1 0 1 2 8 Казахстан 1 0 1 2 9 Німеччина 1 0 0 1 10 Гонконг 1 0 0 1 11 Італія 0 1 2 3 12 Велика Британія 0 1 1 2 13 Канада 0 1 0 1 14 Фіджі 0 1 0 1 15 Монголія 0 1 0 1 16 Туніс 0 1 0 1 17 Іспанія 0 0 1 1 18 Угорщина 0 0 1 1 19 Південна Африка 0 0 1 1 20 Швеція 0 0 1 1

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Загалом Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів, які позмагаються за медалі у 23 видах спорту із 32, які заявлені на Олімпіаді. Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).