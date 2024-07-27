Хто здобув найбільше медалей на Олімпіаді-2024: медальний залік 27 липня
На Олімпійських іграх у Парижі закінчився перший день змагань. У суботу, 27 липня, серед спортсменів розіграли 13 комплектів медалей із 329, які планується розіграти до кінця змагань.
На 4 комплекти медалей претендували українські спортсмени, проте досягти успіху їм не вдалося. Найближчими до цього були шпажистки Олена Кривицька та Влада Харькова, які поступилися у чвертьфінальних матчах майбутнім золотій та срібній медалісткам.
Найбільше золотих медалей (3) у перший день Олімпіали-2024 виграла Австралія – велоспортсменка Грейс Браун, пловчиня вільним стилем Аріарн Тітмус, для якої це вже третє олімпійське золото, та її колеги в естафеті вільним стилем по 100 м. Два золота – у міксті з кульової стрільби та синхронних стрибках у воду серед жінок – взяв Китай.
По одному золоту у США (естафета вільним стилем серед чоловіків), Франції (регбі-7), Гонконгу (фехтування на шпагах, індивідуальні змагання серед жінок), Південної Кореї (фехтування на шпагах, індивідуальні змагання серед чоловіків), Німеччини (400 м вільним стилем, чоловіки), Японії (дзюдо, жінки до 48 кг), Казахстану (дзюдо, чоловіки до 60 кг), Бельгії (роздільна шосейна гонка, чоловіки).
Загалом найбільше медалей – по 5 – виграли Австралія (три золота і два срібла) та США (одне золото, два срібла, дві бронзи).
Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 27 липня – читайте на ZAXID.NET.
Медальний залік Олімпіади станом на 27 липня
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Австралія
|3
|2
|0
|5
|2
|Китай
|2
|0
|1
|3
|3
|США
|1
|2
|2
|5
|4
|Франція
|1
|2
|1
|4
|5
|Південна Корея
|1
|1
|1
|3
|6
|Бельгія
|1
|0
|1
|2
|7
|Японія
|1
|0
|1
|2
|8
|Казахстан
|1
|0
|1
|2
|9
|Німеччина
|1
|0
|0
|1
|10
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|11
|Італія
|0
|1
|2
|3
|12
|Велика Британія
|0
|1
|1
|2
|13
|Канада
|0
|1
|0
|1
|14
|Фіджі
|0
|1
|0
|1
|15
|Монголія
|0
|1
|0
|1
|16
|Туніс
|0
|1
|0
|1
|17
|Іспанія
|0
|0
|1
|1
|18
|Угорщина
|0
|0
|1
|1
|19
|Південна Африка
|0
|0
|1
|1
|20
|Швеція
|0
|0
|1
|1
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Загалом Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів, які позмагаються за медалі у 23 видах спорту із 32, які заявлені на Олімпіаді. Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).