Володимир Гоменюк спробує себе в новій іпостасі

Колишній український нападник Володимир Гоменюк став керівником академії «Вереса», повідомляє офіційний сайт рівнян.

На найближчому засіданні Наглядової ради «червоно-чорних» 39-річний фахівець презентує свою програму розвитку академії, яку буде розглянуто та винесено на затвердження.

Нагадаємо, Гоменюк розпочав кар’єру у 2003 році млинівській «Ікві.» Згодом був в дублі луцької «Волині». З 2005-го по 2009-й роки виступав за сімферопольську «Таврію». Далі були «Дніпро», київський «Арсенал» та харківський «Металіст». Останнім його клубом стала кам’янська «Сталь», де він і повісив бутси на цвях у 2015 році. За національну збірну України провів 8 матчів.

У 2018 році увійшов до тренерського штабу «Вереса», а згодом став головним тренером команди.

До слова, після 23-х турів рівняни йдуть у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, набравши 29 очок.