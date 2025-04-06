Донецький клуб не дозволив рівнянам перевати 30-річну безвиграшну серію

У неділю, 6 квітня, донецький «Шахтар» у Києві на стадіоні «Лівий Берег» приймав рівненський «Верес». Попри серйозний спротив «гірники» по перерві змогли пробити захист суперника, а під кінець матчу ще двома голами зняли питання щодо переможця і здобули надважливі три очки. «Верес» продовжив безвиграшну серію проти «Шахтаря», яка триває вже понад 30 років (вперше і востаннє це сталось у сезоні 1993/94).

УПЛ, 23-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Верес» (Рівне) – 3:0

Голи: Кевін, 59, Судаков, 87, Траоре, 90

Вже на 3-й хвилині Степанюк міг забивати, але стрільнув вище воріт «Шахтаря». За мить він бив із розвороту – поруч з дев'яткою. «Гірники» ж свій перший удар завдали лише на 13-й хвилині: Судаков розрядив гармату метрів із 25-ти – без наслідків. Донеччани почали пристрілюватись – знову Судаков, а згодом Бондаренко мали шанс відкрити рахунок.

В середині тайму Різник вирішив піти в обіграш і віддав передачу прямісінько на Харатіна – той пробив над поперечиною. За мить вже Дахновський головою замикав навіс Луана, але теж був неточним.

По перерві почав розгойдуватись Кевін. Спочатку бразилець з лівого флангу пробив над воротами, а за трохи досяг успіху, замкнувши простріл у воротарський від Бондаренка (захисник не зумів перехопити передачу). За три хвилини Тобіас ледь не привіз гол у ворота «Шахтаря»: Дахновський відібрав м'яч у бразильця, увійшов у штрафний і закручував у дальній кут – Матвієнко в останній момент вибив на кутовий.

Наприкінці зустрічі донеччани забили ще двічі – відзначились Судаков та Траоре і, набравши 47 очок, продовжують переслідувати «Олександрію» та «Динамо». «Верес» з 29-ма пунктами восьмий.