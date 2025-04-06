Підопічні Олександра Шовковського на всіх парах мчать до чемпіонства

У неділю, 6 квітня, «Динамо» в межах 23-го туру чемпіонату України приймало «Лівий Берег». Новачок УПЛ оборонявся весь перший тайм, але перед самою перервою не встояв і пропустив. Після відпочинку підопічні Шовковського вдруге вразили ворота суперника, здобувши, в результаті, надважливі три очки.

УПЛ, 23-й тур

«Динамо» (Київ) – «Лівий Берег» (Київ) – 2:0

Голи: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 47

На 5-й хвилині Шапаренко виходив сам на сам з голкіпером «Лівого Берега» і навіть зумів перекинути м’яч через нього, але не влучив у порожні ворота. Згодом Ярмоленко бив з меж штрафного, однак удар вийшов не точним.

На останній хвилині першого тайму Шапаренко пасом знайшов Буяльського на лінії штрафного, той навісив на голову Ванату, який скинув під удар Ярмоленку в район одинадцятиметрової позначки – лідер «Динамо» не схибив.

Одразу по перерві кияни подвоїли свою перевагу. Шапаренко отримав пас на хід, віддав п’ятою на Ваната, а той викотив ліворуч на Кабаєва. Владислав увірвався у штрафний і потужно пробив – м’яч влучив у стійку, вилетів в поле, де першим на добиванні був Шапаренко. За трохи «Динамо» мало закривати гру, але Ванат пошкодував передачі для Буяльського, який був сам перед порожніми воротами, і пробив повз.

В середині другого тайму «Лівий Берег» нарешті створив напівмомент – Войцеховський бив, але влучив у Нещерета. Шовковський провів декілька замін, давши відпочити ключовим гравцям і кияни плавно довели свою перевагу до логічного завершення. Зазначимо, що на 87-й хвилині за «біло-синіх» дебютував ексзірка Дніпра Валерій Лучкевич.

Перемога принесла «Динамо» 57 очок – відрив від «Олександрії» знову збільшився до 4 пунктів. «Лівий Берег» з 22-ма балами одинадцятий.